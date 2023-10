B&B Hotels investe sulla Penisola: quinta apertura in Piemonte

14:21

B&B Hotels punta la quinta bandierina sul Piemonte. Il Gruppo porta avanti la sua espansione in Italia aprendo il B&B Hotel Cuneo Cristal. Salgono così a quota 65 le strutture nella Penisola.

“Siamo molto orgogliosi di aprire il quinto hotel in Piemonte, a conferma della nostra sempre più capillare presenza sul territorio italiano - commenta in una nota Liliana Comitini, presidente e a. d. di B&B Hotels Italia, Ungheria e Slovenia -. Il B&B Hotel Cuneo Cristal, grazie alla sua posizione strategica, è la scelta perfetta sia per viaggi di lavoro che per viaggi di piacere per scoprire le meraviglie delle Langhe, un territorio ricco da esplorare con destinazioni uniche”.



L'albergo è dotato di 82 camere distribuite su 6 piani, nelle tipologie singole, doppie e triple, arredate con uno stile essenziale ed elegante.



Due le sale conferenze per l’organizzazione di meeting aziendali o teambuilding: la sala Bisalta, che può ospitare fino a 50 persone, e la sala Monviso, che può ospitarne fino a 130.



La colazione 'Better than a brunch' propone prodotti dolci, salati e gluten free.



L’hotel dispone inoltre di una sala banchetti, prenotabile per cerimonie e rinfreschi.