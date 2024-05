Sansavini e la voglia di Champions League

Una dichiarazione da allenatore di calcio per chiarire subito i suoi obiettivi. L’italianissimo ceo di Iberia Marco Sansavini è uno che punta subito al bersaglio grosso. Per questo ha rimarcato nei giorni scorsi che la trattativa in corso per l’acquisizione di Air Europa da parte di Iberia è senza dubbio una grande opportunità che permetterebbe a Madrid di assumere un ruolo di primo piano. “E Iberia entrerebbe così nella Champions League dell’aviazione. La nostra è un’offerta (per l’acquisto di Air Europa) molto ambiziosa”.

Sansavini è uomo di grande esperienza in ambito aeronautico, uno dei pochi in giro per il mondo dell’aviazione che vanta un curriculum da operativo. Non ha mai fatto il caposcalo in aeroporto, ma tanti anni di programmazione network, gestione del personale e relazioni di peso.

Forse, nelle lunghe stagioni di cambi a ciclo continuo, uno così avrebbe fatto comodo anche ad Alitalia prima e Ita dopo. Forse.