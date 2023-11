Relais & Châteaux, dieci nuovi ingressi. Per l'Italia Palazzo Ripetta di Roma

08:00

Dieci new entry e una novità assoluta in termini di destinazioni, vale a dire l’Egitto, con l’Al Moudira Hotel di Luxor. Salgono così a 27 i nuovi ingressi nel corso di quest’anno per Relais & Châteaux.

Queste novità “sono la dimostrazione del dinamismo della nostra rete e della volontà di consolidare la qualità e la diversità delle esperienze che gli ospiti possono vivere nelle nostre strutture – evidenzia Laurent Gardinier, presidente di Relais & Châteaux -. Con ognuno di loro condividiamo la stessa visione: rendere il mondo un posto migliore attraverso la cucina e l’ospitalità”.



Per quanto riguarda l’Italia l’ultima new entry è Palazzo Ripetta di Roma, ex convento femminile per tre secoli e successivamente progetto di design dell'architetto del XX secolo Luigi Moretti. "La nostra ambizione è sempre stata quella di regalare un'autentica esperienza romana – dice il ceo di Palazzo Ripetta Giacomo Crisci -. Con il nostro ingresso rinnoviamo l'impegno a regalare momenti indimenticabili ai nostri ospiti, mentre ci avviciniamo al primo anniversario dell'hotel".