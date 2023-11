Collina Luxury Relais: aprirà a Clusone a Natale il nuovo 5 stelle

09:15

Il Collina Luxury Relais dovrebbe aprire i battenti a Clusone in tempo per le festività natalizie, portando una nuova struttura 5 stelle nella Bergamasca. Edificato su uno dei colli del paese della Val Seriana, circondato da 26mila metri quadrati di alberi e prati, avrà un panorama mozzafiato sulle Alpi Orobie.

Il complesso, come si legge su Primabergamo, sarà formato da cinque chalet in legno, di cui tre junior suite, da sei suite dai 30 ai 50 metri quadrati e da una penthouse di 120 metri per un totale di 24 posti letto.



Per quanto riguarda i servizi, ci sarà a disposizione un ristorante di alto livello, una cantina a vista, una doppia piscina all'interno e all'esterno, oltre a un centro benessere con prodotti creati apposta per l'hotel. Non mancherà comunque una sala fitness, una per meeting, così come i parcheggi coperti e la piazzola di atterraggio per elicotteri, insieme alla navetta gratuita per la città.



La struttura viene descritta come ‘natural hotel’ e ‘plastic free’. L'idea di costruirlo va all'imprenditore Luciano Verzeroli, originario di Parre e titolare dell’azienda Vemec di Ardesio. Il ristorante, che si chiamerà Beide sarà diretto da Davide Filisetti. Direttore della struttura, sia operativo che commerciale, sarà invece Alessandro Urru, con esperienze internazionali nel settore.



Per il momento, non ci sono foto dell'albergo e, in ogni caso, il cantiere procede spedito e cambia di continuo. Qualche render, però, lo si ha già a disposizione e si possono prenotare le camere a partire da febbraio 2024. Il conto alla rovescia sul sito dell’hotel indica poco più di un mese all’apertura.