HNH Hospitality proroga le maggiorazioni retributive per il 2024

11:41

Una proroga delle misure migliorative per gli stipendi dei dipendenti. HNH Hospitality ha deciso di prolungare anche per il 2024 le iniziative di maggiorazione retributiva varate nel maggio 2023 a favore dei propri dipendenti.

“In un contesto globale ad elevata inflazione, ci sembra ancora più importante come HNH Hospitality continuare a dare risposte concrete ai nostri dipendenti migliorando la loro condizione lavorativa” ha commentato Costabile Giordano (nella foto), chief human resources officer del Gruppo HNH Hospitality.



La società ha deciso, infatti, che per ogni ora di attività lavorativa svolta nelle giornate di sabato e domenica e in aggiunta a quanto previsto dall’art. 85 del vigente CCNL, viene prevista un’ulteriore maggiorazione retributiva del 10%, calcolata sulla paga base nazionale conglobata vigente nel mese.



Inoltre, ai lavoratori viene concessa un’indennità a cifra fissa di 25 euro per lo svolgimento dell’attività lavorativa organizzata su 6 giorni di attività settimanale invece che su 5. L’indennità viene erogata con riferimento a tutte le settimane lunedì-domenica, con la presenza di 6 giornate effettivamente lavorate su 7, a prescindere dal giorno di riposo individuato.



Vengono, infine, prorogati anche i “Permessi Solidali” – ovvero la possibilità dedicata a coloro che, per motivi personali o legati a un familiare stanno vivendo una situazione straordinaria di difficoltà, di usufruire di ore di permesso extra donate volontariamente e in forma anonima dai colleghi e dall’azienda – unitamente all’importante iniziativa che annovera HNH Hospitality come innovatore nel settore: una giornata di ferie retribuite nel giorno del compleanno del lavoratore.