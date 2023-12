08:46

Oltre mezzo miliardo di euro per saldare i conti con il Fisco italiano nel quinquennio 2017-2018. Airbnb ha raggiunto un accordo con l'Agenzia delle Entrate, che aveva contestato la mancata dichiarazione e il mancato versamento della cedolare secca del 21%.

A inizio novembre gli inquirenti avevano ottenuto il sequestro di 779 milioni di euro, pari alla stima delle tasse non pagate.



Ora l'accordo chiude i conti fino al 2021, mentre Airbnb è ancora in trattative per il periodo 2021-2023.