Pierre & Vacances: prosegue il progetto per un eco villaggio in Piemonte

Prosegue la strada per l’approvazione del progetto dell’eco villaggio turistico tra Cavaglià ed Alice Castello, in provincia di Biella, che dovrebbe portare 5 milioni di turisti nella struttura voluita da Pierre & Vacances.

I sindaci dei Comuni coinvolti, l’amministrazione provinciale e i tecnici della Regione, con l’assessore al turismo Vittoria Poggio, hanno partecipato a un incontro per valutare il futuro del progetto. A rappresentare la holding anche due imprenditori locali,Maurizio Aiassa e Patrick Saletta, già proprietario del castello di Roppolo.



“Si tratta di un progetto davvero importante per il territorio – commenta il sindaco di Cavaglià, Mosè Brizi, in un intervento riportato da La Stampa -, che avrà una ricaduta notevolissima dal punto di vista turistico e di promozione, ma anche economico ed occupazionale. Il progetto è ora nelle mani dei tecnici della Regione che ieri ci hanno messo di fronte alla necessità di concedere alcune deroghe sull’utilizzo dei terreni già identificati nel progetto ma, al momento, non sufficienti a livello di metrature per la sua completa realizzazione”.



Sindaci e Provincia di Biella favorevoli alla costruzione dell’eco-villaggio quindi, anche se sarà la Regione a dover valutare l’impatto ambientale. In realtà si tratta di argomenti che Pierre & Vacances ha già considerato in fase progettuale.



L’eco-villaggio dotato di 800 cottage coprirà una superficie totale di 25 mila metri quadrati e sarà progettato per essere compatibile con l’ambiente che lo circonda con sistemi dedicati per l’utilizzo di energia pulita, l’idro-risparmio e la raccolta dei rifiuti a livelli massimi di efficienza, oltre che la costruzione di strutture che non impatteranno visivamente ma si armonizzeranno con l’ambiente circostante. Il tempo necessario alla sua realizzazione è stimato in due anni e una volta terminato, potrebbe portare in zona 5 milioni di turisti.