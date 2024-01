Egitto, il fondo di Abu Dhabi ADQ investe sugli hotel di lusso Icon

09:16

Gli investitori emiratini avanzano sull’hotellerie di lusso egiziana. Il fondo di Abu Dhabi ADQ (Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC) entrerà nella compagine azionaria di Icon, ramo alberghiero di Talaat Moustafa Group.

Secondo quanto si apprende dall’agenzia di stampa britannica Reuters, ADQ ha annunciato di aver accettato l’acquisizione del 40,5% delle quote della società. Operazione che consentirà al fondo di allungare le mani su un ampio portfolio di strutture di lusso distribuite in tutto l’Egitto.



In base a quanto previsto dall’accordo, una società veicolo controllata da Adq, con quote rispettivamente del 49% e 51%, effettuerà un aumento di capitale per acquisire la partecipazione in Icon.