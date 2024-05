Il Brasile concentra l’attenzione sul mercato italiano. “Il Brasile è una destinazione che nel 2023 ha registrato l’arrivo di quasi 130mila viaggiatori italiani, portando l’Italia in decima posizione a livello globale e in quinta a livello europeo, con una crescita del 49% rispetto all’anno precedente - conferma Flaminia Mantegazza, responsabile Turismo dell’Ambasciata del Brasile -. La promozione del territorio tramite ‘Avventure in Brasile con Tap’ rientra nelle celebrazioni dei 150 anni dall’inizio dell’immigrazione italiana in Brasile”.

Celebre per la sua varietà culturale e naturalistica il Brasile continua a crescere. “Secondo una ricerca di Embratur, il 38% dei visitatori nel 2023 è stato attratto dalle spiagge, il 37% dalla cultura e il 28% dall’avventura nella natura. Agosto, novembre e dicembre rimangono i mesi preferiti dai turisti italiani”.

Infine, riguardo all’allarme Dengue e Zika, l’ambasciata ha chiarito che il Ministero della Salute brasiliano ancora non ritiene necessaria l’introduzione dell’obbligo di vaccino, che resta comunque consigliato, trattandosi di un problema che riguarda solo alcuni periodi dell’anno e non tutte le Regioni.