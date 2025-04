Monterosa Sky, tutte le cifre di un inverno da record

L’anno del sorpasso. I primi dati consuntivi della stagione sciistica 2024/25 di Monterosa Ski, conclusasi lo scorso lunedì di Pasqua, la certificano come quella che ha oltrepassato le cifre del 2023/24, che avevano già evidenziato numeri simili a quelli del pre-Covid. Nuovo record per i primi ingressi, un dato tutt’altro che scontato date le condizioni meteo particolarmente avverse, in particolare in un inizio stagione avaro di neve e nei fine settimana da febbraio in avanti, ultimo dei quali quello di Pasqua, che non ha fatto eccezione.

I dati complessivi relativi all’intero comprensorio Monterosa Ski Tre Valli, che unisce le stazioni valdostane di Champoluc-Frachey e Gressoney-La-Trinité - Staffal (gestiti da Monterosa S.p.A) alla piemontese Alagna Valsesia (gestita da Monterosa2000 S.p.A.) registrano un totale di 650mila primi ingressi, pari a un incremento del 4,3% rispetto allo scorso anno e del 3,7% sul record precedente risalente al 2016/17.

In netta crescita le vendite di skipass plurigiornalieri (56.304, +11,4% sul 2023/24) e dei pass da 6 giorni (17.390, +7,3%).

“Se oggi possiamo raccontare con un pizzico di orgoglio i dati positivi di questa stagione - commenta Luciano Zanetta, presidente di Monterosa2000 S.p.A. - lo dobbiamo anche alla crescita dei plurigiornalieri e alle conseguenti ricadute positive su tutta l’economia del territorio, con più pernottamenti nelle strutture ricettive, più pasti per chi si occupa di ristorazione, più noleggi attrezzature e più escursioni guidate. La politica di prezzo dinamico, inoltre, ha incoraggiato le prenotazioni anticipate”.