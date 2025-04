Una nuova guida per Spirit Airlines. La compagnia aerea, da oltre due settimane senza un ceo, dopo le dimissioni di Ted Christie, ha finalmente un nuovo amministratore delegato. Si tratta di Dave Davis, ex presidente e chief financial officer di Sun Country Airlines.

La nomina, già effettiva, è arrivata ieri da parte del board of directors di Spirit Aviation Holdings, Inc, cui fa capo la low cost statunitense.

Obiettivo superare la crisi

Davis assume così i ruoli di presidente e ceo della low fare a poche settimane di distanza dall’uscita di Spirit dalla procedura Chapter 11. A lui spetterà il compito di traghettare il vettore fuori dalla dura crisi finanziaria iniziata negli anni della pandemia.

“Sono entusiasta di unirmi a Spirit in questo momento critico della storia dell’azienda”, ha dichiarato Davis. “Non vedo l’ora di lavorare con il team Spirit per dare valore ai nostri passeggeri, agli azionisti e alle comunità in cui operiamo”.

Insieme a Davis, si apprende da traveldailynews.com, altri due ingressi andranno a potenziare la squadra dirigenziale. Si tratta di Duncan Dee, nuovo senior vice president, corporate communications, e di Trey Urbahn, che assumerà l’incarico di senior commercial advisor.