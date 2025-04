Continua il percorso a ostacoli di Spirit Airlines, che sta affrontando le dimissioni sia dell’amministratore delegato e presidente, Ted Christie, sia del direttore commerciale Matt Klein. Mentre il consiglio di amministrazione del vettore è alla ricerca di un nuovo ceo, la compagnia sarà gestita congiuntamente dal direttore finanziario Fred Cromer, dal direttore operativo John Bendoraitis e dal consulente legale Thomas Canfield. Klein è stato sostituito da Rana Ghosh, che in precedenza ricopriva il ruolo di chief transformation officer.

Spirit è uscita dalla procedura fallimentare di Chapter 11 il mese scorso, dopo aver rafforzato il proprio bilancio grazie alla conversione di 795 milioni di dollari di debito in azioni da parte degli obbligazionisti. Tuttavia, ricorda Travel Weekly, la compagnia aerea ha ancora un percorso difficile da percorrere avendo subito, lo scorso anno, una perdita netta di 1,23 miliardi di dollari.

Immediata la reazione dei sindacati che rappresentano i piloti del vettore: “Ci aspettiamo - hanno dichiarato in una nota - una leadership decisa, disposta ad ascoltare e ad agire di conseguenza. Un ceo che dia valore alla stabilità a lungo termine, crei fiducia e comprenda che le nostre carriere e i nostri mezzi di sussistenza non sono negoziabili”. Il sindacato dei piloti è in trattative per un nuovo contratto con Spirit da quando l’offerta di JetBlue per l’acquisto della compagnia low cost è stata bloccata dal Dipartimento di Giustizia all’inizio dello scorso anno.