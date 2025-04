Il Wttc accusa il Governo inglese di danneggiare il turismo

Troppe “barriere” ai viaggi: assenza di un sistema di shopping tax free, troppe tasse sui passeggeri e nuove procedure elettroniche per le autorizzazioni di ingresso. Questi alcuni degli elementi che, secondo il Wttc, stanno danneggiando il settore nel Regno Unito, soprattutto per quanto riguarda i flussi in entrata.

Come riporta travelmole.com, secondo l’organizzazione le decisioni del Governo di Londra stanno ‘sabotando’ il turismo. E, afferma il Wttc, mentre tutto il mondo è tornato al business pre-pandemia, il Regno Unito è ancora indietro.

I dati, del resto, parlano chiaro: i visitatori internazionali hanno speso oltre 2 miliardi di sterline in meno nel 2024 rispetto a prima della pandemia. Lo scorso anno la spesa si è infatti fermata a 40,3 miliardi di sterline, con un calo del 5,3% rispetto al 2019.

Il Wttc ha anche criticato un taglio di oltre il 40% al budget di VisitBritain per il 2025.