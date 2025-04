Business in espansione per The Travel Expert. La rete di personal travel expert ha snocciolato i numeri della crescita nel corso dell’ultimo incontro semestrale. Numeri che nel 2024 hanno visto il volume di affari aumentare del 65% rispetto all’anno precedente. Un dato “significativo - ha commentato il ceo Luigi Porro in apertura dei lavori -, che testimonia il consolidamento di un modello di business fondato su professionalità, ascolto e innovazione”.

La crescita del 2024, ha precisato Porro, “non è stata solo nei numeri, ma anche nella struttura: l’azienda si è rafforzata per continuare a garantire qualità, servizio e innovazione”.

L’azienda guarda così al futuro con fiducia e nuove idee. “Consolidare ciò che funziona, migliorare ciò che è ancora in fase di evoluzione e investire dove ci sono potenzialità inespresse: sono queste le linee guida su cui si muoverà The Travel Expert nel 2025. Un anno in cui l’ascolto, la formazione continua e il coraggio di innovare saranno i pilastri di una nuova stagione di sviluppo condiviso”, ha aggiunto Porro.

I nuovi progetti

In particolare sono due i progetti sulla tabella di marcia di The Travel Expert. Il primo si chiama ‘Tavolo Marginalità’ e mira a supportare i personal nello sviluppo delle competenze organizzative, attraverso percorsi formativi dedicati e attività di affiancamento curati da personal esperti.

Il secondo progetto riguarda invece la formazione e l’affiancamento in tema lead generation e lead conversion, ambiti su cui la rete ha espresso un forte bisogno di conoscenza nel corso del 2024.

Non manca poi l’attenzione verso le nuove tecnologie. Su questo fronte Davide Volpe, cto The Travel Expert, ha anticipato che “stiamo lavorando all’integrazione di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale che, entro fine anno, ci consentiranno di automatizzare processi chiave, ottimizzare l’analisi dei dati e affinare la personalizzazione dell’offerta per ogni singolo cliente. Innovare, per noi, non è un obiettivo astratto, ma un impegno quotidiano verso l’eccellenza. Il 2025 sarà un anno di consolidamento tecnologico e di apertura a nuove opportunità digitali”.