Un investimento di 29 milioni di euro. Questo l’impegno di Human Company per preparare le sue strutture alla nuova stagione estiva, per la quale l’azienda nutre alte speranze. “Ci aspettiamo una stagione 2024 molto positiva che andrà a consolidare gli ottimi risultati raggiunti nel 2023 – afferma Domenico Montano, direttore generale Human Company -. Anche quest’anno, abbiamo messo in campo una serie di investimenti volti sia al miglioramento infrastrutturale sia ad un nuovo design dei servizi rivolti ai nostri ospiti”.

Le strutture saranno tutte operative entro il 24 maggio. Nelle operazioni di ammodernamento, grande importanza è stata data al rinnovamento del parco accommodation: con un investimento di oltre 8 milioni sono state infatti installate nuove case mobili, con particolare attenzione al design e alla sostenibilità nella scelta dei materiali; ed è stata creata una nuova room class, la hu stay excellence, che racchiude gli alloggi di ancora più alta gamma.

“Altrettanto rilevante per noi – aggiunge Montano - è il continuo impegno nel potenziamento dei rapporti con il territorio, tanti i progetti e le iniziative introdotte, e nella valorizzazione delle eccellenze delle destinazioni che ci ospitano. Si conferma, infatti, il nostro primario obiettivo di dare valore al tempo che i nostri ospiti decidono di affidarci, un tempo da vivere liberamente e in uno spazio che si apre ogni anno sempre di più allo scambio con le comunità locali”.

I nuovi servizi

In termini di servizi, diverse le novità che verranno implementate, a partire dallo sport. Quest’anno gli ospiti potranno usufruire di nuove proposte dedicate come la palestra outdoor dello hu Norcenni Girasole village. L’impianto, realizzato con Lacertosus, mette a disposizione degli ospiti attrezzature professionali dedicate agli amanti del mondo fitness che vogliono proseguire il loro piano di allenamenti anche in vacanza ma all’aria aperta. Focus anche sulle proposte sportive nei camping in town presso i quali, grazie ad una collaborazione con Virgin Active, gli ospiti potranno prendere parte a lezioni e attività tenute da istruttori qualificati direttamente in struttura.

Potenziata l’offerta delle attività dell’animazione, mentre altri interventi hanno riguardato il rinnovo e l’ampliamento delle aree giochi per i più piccoli e delle zone dedicate agli amici a quattro zampe.

In vista della nuova stagione si è proceduto anche alla piantumazione di 1000 alberi all’interno delle strutture, a conferma dell’impegno del Gruppo relativamente alla cura ed all’attenzione del verde.