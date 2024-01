Focus sul lusso, si apre Travel Hashtag. Romanelli: “Sarà un laboratorio di idee”

11:56

Si alza il sipario sulla tredicesima edizione di Travel Hashtag, una due giorni organizzata a Palazzo di Varignana che vedrà al centro il turismo di lusso.

Un tema ‘caldo’ raccontato attraverso la voce di numerosi speaker protagonisti del settore, tra i relatori anche Gloria Armiri, Group Exhibition Manager Tourism & Hospitality Division di Italian Exhibition Group.



Un format visionario capace di cambiare pelle, svariati gli ospiti che si alterneranno sul palco, un appuntamento di incontro e relazioni per approfondire i trend della travel industry e guardare insieme al futuro.

“Siamo particolarmente felici di portare il nostro format per la prima volta in Emilia Romagna - spiega Nicola Romanelli, fondatore e presidente di Travel Hashtag -. Sarà un laboratorio di idee e best practice che coinvolgerà profili noti dell’industria del turismo”.



Ad aprire ‘le danze’ è il padrone di casa, Vittorio Morelli, general manager di Palazzo di Varignana. “Siamo onorati che Travel Hashtag abbia scelto Palazzo di Varignana come location di questo evento e di conseguenza il territorio dell’Emilia-Romagna -conclude -. Siamo una realtà pionieristica del turismo di lusso, il nostro investimento sul comparto del benessere e sul mondo agricolo ci rendono un punto di riferimento del turismo leisure alto di gamma e sul segmento Mice”.



Gaia Guarino