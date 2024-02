Miraglia, CDSHotels: “Il 2023 è stato l’anno migliore di sempre”

11:28

L’anno migliore di sempre. Così Ada Miraglia, direttore commerciale di CDSHotels, definisce il 2023, che si è chiuso con un fatturato di 56 milioni, in crescita del 16% rispetto al 2022 e un totale di 730mila presenze, a più 14% sull’anno precedente.

Pubblicità

Incoraggiante il dato relativo alle presenze estere, aumentate del 5% rispetto al 2022, per uno share del 32% sul totale. I repeater, poi, si attestano attorno al 15% della clientela totale, con differenze molto spiccate in alcune strutture come Costa del Salento e Relais Masseria Le Cesine, che toccano il 24%.



“Dopo un soft restyling – spiega Miraglia - il 5 maggio apriremo le porte di Baia Taormina. Una struttura di 122 camere, in posizione panoramica sul mare sulla quale abbiamo riposto ottime aspettative di vendita, sostenute dall’elevato gradimento già ricevuto da parte della clientela. Inoltre, come preannunciato, stiamo ultimando il restyling di camere e ristoranti del Pietrablu che, il prossimo 6 aprile, riaprirà nella nuova veste di hotel, per coppie, passando dal trattamento all inclusive a b&b e mezza pensione”.



Previsti 60 milioni per il 2024

Ottime le prospettive per il 2024 grazie a un forecast che segna un +45% rispetto al pari periodo dello scorso anno, con CDSHotels Terrasini-Città del Mare, Riva Marina resort e Porto Giardino a fare da traino, con numeri raddoppiati. Un trend molto positivo che fa prevedere una chiusura dell’anno che potrebbe superare i 60 milioni di fatturato.