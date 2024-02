di Alessia Noto

08:03

Superare i numeri del 2023, guardando a nuove piazze e aprendosi maggiormente alla clientela estera. Marcello Cicalò, ceo di Bluserena Hotels & Resorts (nella foto), alza il velo sulle strategie del brand per i prossimi mesi, dopo aver archiviato “l’anno migliore di sempre”.

Primi passi il lancio della nuova formula full all-inclusive all’Is Serenas Badesi Resort e il completamento di importanti operazioni di restyling. “Come fase uno, a maggio completeremo una serie di ristrutturazioni iniziate lo scorso anno negli alberghi in Calabria, in Puglia, in Sicilia e in Sardegna - racconta a TTG Italia -. Continueremo poi con una fase di riposizionamento e a marzo uscirà il nuovo sito internet di Bluserena”.



Nuovi asset

Parallelamente, si lavora sul portfolio, alla ricerca di nuovi presidi, guardando per la prima volta oltre le destinazioni balneari. “Stiamo guardando diverse strutture in diverse regioni, quindi non solo nelle località di mare, ma anche nelle zone dei laghi e in montagna - rivela -. Il nostro obiettivo è crescere ulteriormente con gli alberghi, trovare nuovi asset che possano essere un buon match con quello che offriamo oggi. Attualmente - continua - abbiamo 4mila 200 camere, tutte sul mare, quindi pensiamo che la nostra clientela possa apprezzare anche un prodotto diverso. Stiamo lavorando per questo e abbiamo diversi alberghi che stiamo guardando”.



Focus sui mercati esteri

C’è poi forte attenzione ai flussi incoming, per ampliare la clientela e allungare i periodi di apertura delle strutture. “Uno dei nostri obiettivi strategici è quello di penetrare alcuni mercati stranieri a livello di incoming, come l’Inghilterra, la Germania e la Svizzera. Noi oggi abbiamo circa il 95% di clientela italiana, questo significa che all’estero abbiamo un grosso spazio”. Un obiettivo che però richiede investimenti mirati. “Andremo a investire solo in alcuni alberghi, perché ovviamente dovremo cambiare alcune cose, a partire dalla lingua. Oggi, per esempio, l’animazione è tutta in italiano”.



Quanto all’estate, complice anche la situazione internazionale incerta, si prevedono buoni numeri nelle strutture Bluserena. “L’aspettativa è ambiziosa e puntiamo a crescere ulteriormente rispetto allo scorso anno. Effettivamente la situazione internazionale un po’ aiuta, sebbene non sia una buona notizia. Ma sicuramente per la destinazione Italia è un periodo molto importante”.