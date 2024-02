Blu Hotels cresce, due new entry sul Garda e sulle Dolomiti

14:44

Due new entry, sul Lago di Garda e sulle Dolomiti, per arricchire la BH Collection, una selezione di alberghi che spaziano dai boutique hotel alle strutture di design. Blu Hotels continua nel suo piano di sviluppo aggiungendo al suo portafoglio l’Hotel Atilius e l'Artnatur Dolomites, entrambi quattro stelle.

Sulle rive del lago

L’Atilius, situato a Limone sul Garda e già di proprietà della famiglia Risatti, dopo un attento restyling si prepara a riaprire a metà marzo sotto la commercializzazione esclusiva di Blu Hotels, seguendo il modello dell'Hotel Royal Village, sempre a Limone sul Garda.



La struttura, di 61 camere, si affaccia direttamente sulle acque del Lago di Garda ed è immersa in un parco di 5000 mq. A disposizione degli ospiti una piscina e un’ampia gamma di servizi e attività per andare alla scoperta della zona circostante.



A tu per tu con le Dolomiti

Aprirà invece a maggio la seconda new entry del gruppo, l’Artnatur Dolomites a 1.000 metri di altitudine. Le camere, arredate con cinque diversi tipi di legno altoatesino, sono 42 e a disposizione degli ospiti ci sono anche una piscina interna riscaldata e una esterna con acqua salata.



L’hotel fa parte dei Vitalpina Hotels Alto Adige e offre esperienze esclusive in montagna, trattamenti wellness con prodotti naturali locali e un’offerta gastronomica basata quasi esclusivamente sui prodotti della regione.

L’Artnatur propone pertanto ai propri ospiti escursioni guidate e sessioni di alpinismo, settimane di rigenerazione e programmi benessere.