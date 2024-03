Novità al vertice di Starhotels: torna Fabrizio Gaggio

10:54

Torna Fabrizio Gaggio in Starhotels. Il manager, già direttore generale di Starhotels dal 2008 al 2012, affianca la presidente e ceo Elisabetta Fabri (nella foto) nel ruolo di co-ceo e asset director, con l’obiettivo di incrementare il valore del portafoglio immobiliare del Gruppo, migliorando ulteriormente la performance aziendale, oltre ad accelerare nuove opportunità di sviluppo.

Gaggio ritorna in Starhotels dopo aver sviluppato competenze approfondite e strategiche, anche internazionali, come senior vice president global asset management in Millennium & Copthorne Hotels e, negli ultimi 7 anni, in qualità di managing director di Gruppo UNA.



Si unisce al team dirigenziale, guidato dal 2020 da Francesco Brunetti, managing director, che, grazie alla sua solida e pluriennale esperienza nella gestione di hotel si conferma come punto di riferimento sia all’interno dell’azienda che in tutto il settore.



“Starhotels nella sua dimensione e solidità esprime due anime sempre più importanti, quella immobiliare e quella gestionale – spiega la presidente Elisabetta Fabri -. Ritengo che sia arrivato il momento di dotare l'azienda di professionalità dedicate per crescere entrambe, e porsi sul mercato come unico operatore italiano in grado di attrarre investitori e realtà alberghiere indipendenti nelle diverse fasce di mercato, inclusa quella del top di gamma, che potranno entrare nel gruppo Starhotels nella formula a loro più consona. Ringrazio Francesco Brunetti e tutto il team Starhotels per aver superato gli ambiziosi obiettivi che ci eravamo prefissati e con vero piacere accolgo il ritorno di Fabrizio Gaggio”.



Il Gruppo ha chiuso il 2023 con risultati record. I ricavi sono saliti a 304 milioni, +25% rispetto al 2022 e +28% rispetto al 20219, l’Ebitda è a 105 milioni, pari al 35% del totale ricavi, con un +31% rispetto al 2022 e un +67% rispetto al 2019.