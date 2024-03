Tapestry Collection by Hilton, ecco i dettagli delle tre new entry italiane

12:24

Sono tre - a Roma, Napoli e Perugia - le new entry italiane a marchio Tapestry Collection by Hilton. Uno sviluppo che conferma l’interesse del gruppo Hilton per il nostro Paese, come spiega Patrick Fitzgibbon, Senior Vice President of Development, Emea di Hilton: “I nostri piani di sviluppo in Italia sono molto ambiziosi - sottolinea - e siamo entusiasti di vedere un forte interesse da parte dei proprietari e una domanda solida da parte degli ospiti per i marchi Hilton in Italia, che spaziano dal lusso al lifestyle e dal full-service al focused-service”.

Nel centro di Roma

Sono già iniziati, e saranno completati entro il 2025, i lavori di ristrutturazione della prima delle new entry del gruppo: lo Spring House Hotel Rome Vatican, Tapestry Collection by Hilton, il secondo hotel di questo brand nella Capitale, a pochi passi dalla Basilica di San Pietro. La struttura disporrà di 73 camere, un ristorante e bar, un’area benessere e una terrazza.



Napoli accoglierà, invece, il suo primo hotel Tapestry Collection by Hilton grazie a un accordo di franchising con Ownco, che ha visto l’apertura di The Britannique Naples, Curio Collection by Hilton nel 2020. Il Palazzo Caracciolo Naples, Tapestry Collection by Hilton, di 145 camere, è in un antico palazzo del XIII secolo e fu la prima dimora di Gioacchino Murat quando arrivò a Napoli prima di diventarne il re. Con il suo stile rinascimentale continuerà ad accogliere gli ospiti durante i lavori di ristrutturazione e sarà completamente ribattezzato Tapestry Collection by Hilton in primavera.



Il debutto di Perugia

Infine è previsto per la seconda metà del 2025 il completamento di La Rosetta Hotel Perugia, Tapestry Collection by Hilton, il primo indirizzo Hilton ad aprire in questa zona. Con parti originariamente costruite nel XV secolo, la struttura – che dispone di 74 camere – è situata nel centro città e vanta soffitti dipinti a mano, mobili in legno e opere d’arte alle pareti.

Allo stato attuale Hilton conta in Italia 36 hotel e ha in pipeline lo sviluppo di altre 13 proprietà.