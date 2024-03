a&o Hostels, maxiprogetto europeo da 500 milioni

15:03

Un investimento da 500 milioni per un piano che prevede la riconversione di uffici e immobili commerciali in ostelli in Europa. Porta la firma di a&o Hostels il maxiprogetto che riguarda non solo Firenze e Roma, ma anche Parigi, Madrid, Lisbona e anche Londra.

“Il nostro obiettivo – spiega il ceo di a&o Hostels, Oliver Winter – è di estendere il portfolio di ostelli a&o nelle maggiori città del continente. Abbiamo già avviato delle importanti trattative e siamo presenti alle varie fiere di settore con l’obiettivo di accelerare l'espansione".



La novità fiorentina

Espansione che, per quanto concerne l’Italia, vede la sua tappa più recente a Firenze, dove a inizio estate verrà inaugurato un ostello a&o in Campo di Marte in un palazzo che ospitava alcuni uffici comunali, che verranno trasformati in 470 posti letto.



Una struttura a breve distanza dal cuore della città, in linea con la filosofia di a&o che prevede strutture in posizioni centrali e facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici.

“Il nostro piano di espansione - aggiunge Winter - copre una varietà di soluzioni, sia immobili da riqualificare sia nuovi, di nostra proprietà o con contratto di leasing; siamo flessibili e quello che conta è crescere”.

L’azienda sta vivendo un momento di forte espansione con, alle spalle, un 2023 da record che si è concluso con 217 milioni di euro di fatturato, 6,1 milioni di pernottamenti e 2,7 milioni di ospiti.