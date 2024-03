Castelfalfi riapre all’insegna del wellness con il concept RAKxa

10:50

Il benessere prima di tutto. Con un approccio innovativo e a tutto tondo, mutuato da una filosofia olistica che viene da lontano. Castelfalfi, tenuta di 1.100 ettari nel cuore della Toscana etrusca, acquisita dal mecenate indonesiano Sri Prakash Lohia, riapre il 23 marzo rilanciando l’inedito concept wellness firmato RAKxa, che coinvolge anche l’offerta gastronomica e mira a un benessere a 360 gradi. Il resort si arricchisce anche di due nuove ville e del ristorante gourmet La Rocca, guidato dall’executive chef Davide De Simone, nel borgo medioevale.

La proprietà include un hotel 5 stelle lusso diffuso, ville e casali tradizionali ristrutturati, golf club a 27 buche, il più grande della regione. La nuova Spa di Castelfalfi diventa RAKxa Wellness Spa, il primo indirizzo europeo del pluripremiato brand RAKxa Integrative Wellness, che fonde terapie e conoscenze millenarie con il know how contemporaneo nella creazione di programmi personalizzati, in una spa di oltre 1.500 mq. E ancora un menu attentamente studiato e personalizzato, per il riequilibrio di corpo e mente.

Alessandra Canoro