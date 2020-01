Tassa di soggiorno: nel 2019 toccati i 622 milioni

10:16

La tassa di soggiorno si sta rivelando una vera e propria miniera per gli enti locali. Nel 2019 infatti, secondo quanto riportato dal Sole24Ore, si sono incassati 622 milioni di euro, con un balzo in avanti del 13,7 per cento rispetto all’anno precedente. In particolare, il Capodanno ha procurato 4 milioni.

“Nel 2019 – ha spiegato Massimo Feruzzi, ad di Jfc - i dati reali di incasso hanno superato le previsioni di inizio anno, raggiungendo quota 622 milioni, con un incremento del 13,7 per cento rispetto agli incassi dell'anno scorso, quando ci si assestò a quota 538milioni. Sono mille69 i Comuni che - ad oggi - hanno attivato l'imposta di soggiorno”.

Pubblicità

Cosa cambia nel 2020

Nel 2020 si aggiungono altri Comuni che hanno già approvato l'introduzione dell'imposta di soggiorno: dal 1° gennaio 2020 si paga infatti anche a Ladispoli, Forza d'Agrò, Maranzana, Cremona, Laigueglia e Frascati. In fase di approvazione a Cagliari, Vibo Valentia e Bari.

A titolo di esempio, a Firenze dal 2020 pagano di più coloro che decidono di soggiornare in una struttura di Aribnb, chi dorme in hotel 3 stelle o in strutture extra-alberghiere. A Como è stata eliminata la tariffa di bassa stagione con parificazione pertanto per l'intero anno, oltre alla possibilità per l'ente locale di stipulare convenzioni con portali di sharing. A Lignano Sabbiadoro l’obiettivo di incasso passa da 1,5 a 2 milioni di euro.



Capodanno in volata

La notte di Capodanno ha poi generato incassi soddisfacenti. L'indice di occupazione delle camere nelle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere si è assestato su una media nazionale del 78,4 per cento. E le località montane hanno sfiorato il sold out. “Per quanto riguarda i ricavi da imposta di soggiorno a Capodanno si prevede un incasso, a livello nazionale, di circa 4 milioni di euro”. Roma - secondo Jfc - è la città che otterrà i maggiori incassi con circa 920mila euro nella sola notte di San Silvestro. In volata anche Firenze con 271mila euro, Milano con 252mila e Venezia con 232mila.