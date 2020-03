Milluminodimeno, l’Acquario di Genova e Italia in miniatura al buio per il risparmio energetico

21:00

Costa Edutainment aderisce a Milluminodimeno. Per la Giornata del risparmio energetico promossa da Caterpillar e Radio2, in programma venerdì 6 marzo, l’Acquario di Genova e il Galata Museo del Mare a Genova spegneranno le luci dalle 18 alle 20, per contribuire alla riduzione dei consumi energetici e sensibilizzare dei visitatori.

La stessa cosa accadrà nelle strutture del gruppo presenti sulla Riviera romagnola: Italia in miniatura a Rimini, Oltremare e Aquafan a Riccione, e Acquario di Cattolica.



L’Acquario di Livorno infine aderirà con lo spegnimento delle luci del percorso di visita e dei locali tecnici.



Parallelamente, sui canali social le strutture del gruppo porteranno avanti una campagna di sensibilizzazione ed educazione sul tema del risparmio energetico.