Cdm, ecco le misure a sostegno del settore turistico

16:02

Indennità straordinarie, ammortizzatori sociali e sostegno alle imprese. Sono le misure approvate dal Consiglio dei Ministri per venire incontro alle esigenze degli operatori del turismo e della cultura, “settori - evidenzia il ministro il ministro per i beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini - duramente colpiti dalla diffusione del coronavirus e dai provvedimenti adottati per contenere il contagio”.

Indennità straordinarie

Per contenere gli effetti negativi di tali mosse i lavoratori dei settori del turismo, così come quelli della cultura, dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo godranno di indennità straordinarie, estese anche ai lavoratori privi di ammortizzatori sociali. A questi ultimi avranno accesso anche i lavoratori stagionali del turismo, così come quelli dello spettacolo.



Sospesi i pagamenti

Nel decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri c’è spazio anche per misure specifiche quali la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i soggetti che gestiscono luoghi e monumenti storici, aziende termali, parchi di divertimento o tematici, servizi di trasporto, guide e assistenti turistici.



Voucher per gli hotel

Per quanto riguarda, invece, gli alberghi, i rimborsi con voucher già previsti per viaggi e pacchetti turistici annullati a seguito dell’emergenza Covid-19 vengono estesi anche ai contratti di soggiorno e riguardano pertanto anche hotel e altre strutture ricettive. Infine, il decreto prevede la realizzazione di una campagna straordinaria di promozione dell’Italia nel mondo, anche con finalità turistiche e culturali.