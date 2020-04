Liguria, slittano i termini per il Bando Patto Turismo

19:30

Slitta al 22 giugno 2020, in Liguria, il termine ultimo per presentare le domane di partecipazione al Bando Patto Turismo. La proroga chiesta dall’Anci è stata accolta; i Comuni liguri aderenti al Patto del Turismo avranno così tempo ulteriore per partecipare al bando finalizzato a interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica a rilevante impatto turistico.

Il bando, si legge su Ansa.it, è riservato ai Comuni fino a 5mila abitanti e che abbiano approvato, con apposito atto, un progetto definitivo.



È richiesto il cofinanziamento del progetto presentato almeno per il 10% del costo complessivo dello stesso.