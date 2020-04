Ritorno sulle spiagge: i balneari chiedono ordinanza nazionale

11:43

Le parole di Lorenza Bonaccorsi, sottosegretario alla Cultura, che garantisc che “Andremo al mare quest'estate. Stiamo lavorando per far sì che possa essere così", lasciano interdetto il sindacato balneari di Confcommercio, che tiene a ribadire come serva "Un'ordinanza nazionale del ministero della Salute che stabilisca modalità uniche per gli stabilimenti di tutto il territorio, concordate con le organizzazioni di categoria".

Come riportato da La Repubblica, malgrado le rassicurazioni di Bonaccorsi, che sostiene si stia lavorando agli atti amministrativi necessari per gli stabilimenti con una serie di normative prese con il comitato tecnico scientifico, Antonio Capacchione, presidente del sindacato balneari sottolinea come “Le soluzioni si possano trovare, ma ora è prematuro perché dobbiamo dare tempo agli scienziati di conoscere le dinamiche della malattia". E anche gli esperti sono meno ottimisti sulle possibilità di riaprire le nostre spiagge già dall’estate, in quanto fanno leva sull'estrema contagiosità del virus, che se non tenuto sotto controllo potrebbe vanificare gli sforzi fin qui compiuti.