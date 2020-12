09:33





“Un lockdown lungo dieci mesi”. Così il presidente di Confturismo, Luca Patanè, ha recentemente commentato le ultime mosse del Governo per far fronte alla pandemia Covid-19.



In un intervento molto duro, Patanè ha rimarcato l’ulteriore colpo sferrato ai danni del settore, già in seria difficoltà, con la chiusura agli spostamenti tra le Regioni.



Nella nuova puntata di ‘Gente di Viaggi’ - il podcast di TTG - l’analisi del direttore responsabile di TTG Italia, Remo Vangelista.