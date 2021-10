La Campania ‘green’

12:39

Un modello di sviluppo turistico che guarda soprattutto alle aree interne per dar risalto al ricco patrimonio naturalistico e gastronomico dei territori...

Un turismo diffuso, lento, destagionalizzato, rispettoso delle peculiarità locali e delle relazioni fra comunità e paesaggio. È questo l'obiettivo per il prossimo futuro della regione Campania, che a TTG Travel Experience ha proposto una riflessione su borghi, enogastronomia ed esperienze, per rilanciare un nuovo modello di turismo delle aree interne.



Consapevole che il mare, le coste, le isole e le città d'arte sono prodotti maturi, con una percezione alta se non altissima di grande qualità da parte dei turisti di tutto il mondo, la regione ha deciso di puntare sullo sviluppo delle sue aree interne valorizzando asset meno noti, ma non per questo meno capaci di attrarre il... (continua nella digital edition)