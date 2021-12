Natale in zona gialla, ecco le regioni che rischiano di più

10:40

L’Italia a Natale tornerà a colorarsi parzialmente di giallo ma questa volta, grazie all’istituzione del Super green pass, le regole in zona banca e gialla saranno le stesse, a parte l’obbligo delle mascherine all’aperto.

A partire da lunedì 6 dicembre ad affiancare il Friuli Venezia Giulia in zona gialla sarà l’Alto Adige, ma anche Veneto e Calabria rischiano il cambio di colore in un paio di settimane, a causa dell’alta percentuale di occupazione dei reparti ordinari e di quelli di terapia intensiva degli ospedali.



A rischio anche Lombardia e Lazio, anche se in quest’ultima i dati relativi alle infezioni e ai ricoveri sono in calo da un paio di giorni. “Possiamo evitare la zona gialla – sostiene il governatore Nicola Zingaretti -. C’è margine per lavorare ed evitare restrizioni”.



Un dato è certo: se la campagna vaccinale non accelererà al più presto aree come l’Alto Adige rischiano di retrocedere ulteriormente nella scala cromatica. A precisarlo l’assessore alla sanità Thomas Widmann, che - come riportato da Il Sole 24 Ore -annunciando la zona gialla ha aggiunto: “Non cambia tanto in termini di regole, ma se non facciamo niente diventeremo arancioni e rossi”.



Nonostante l’aumento soprattutto delle terze dosi, infatti, la provincia autonoma di Bolzano resta al penultimo posto in Italia per tasso di vaccinazione, con il 78,8% di over 12 immunizzati. Peggio di lei solo la Sicilia.