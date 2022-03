Liguria, torna la Tourist Card per scoprire la Riviera

08:47

Torna il primo aprile la Tourist Card per vivere la Riviera ligure. Lo strumento promosso dal Tavolo del Turismo – formato da 15 Comuni della Provincia di Savona e dalla Camera di Commercio - è stato confermato anche per quest’anno e permetterà a coloro che soggiorneranno nell’aerea di godere di alcuni benefici, tra cui agevolazioni, sconti e ingressi gratuiti per partecipare a eventi o visite guidate, accedere a musei, ristoranti, nonché utilizzare servizi di trasporto pubblico.

I turisti potranno richiedere la card direttamente nelle strutture ricettive, al momento dell’arrivo.



A disposizione dei visitatori anche l’App Ligurian Riviera, che consente di rimanere costantemente in contatto con il territorio e conoscere in tempo reale eventi e iniziative.



I Comuni coinvolti nell’iniziativa sono: Alassio, Albenga, Finale Ligure, Laigueglia, Loano, Noli, Pietra Ligure, Savona, Spotorno, Tovo San Giacomo e Varazze.