Isola d’Elba, dal 10 giugno i voli estivi SilverAir da Bologna

17:25

Debutterà il 10 giugno il volo estivo SilverAir che collegherà l’aeroporto di Bologna all’Isola d’Elba. Il servizio - sperimentato nell’autunno del 2021 - permetterà così di raggiungere facilmente la destinazione dal resto d’Europa (attraverso servizi in connessione dagli scali di Berlino, Francoforte, Monaco, Amsterdam e Parigi).

Il volo durerà 50 minuti e atterrerà all’aeroporto La Pila Marina di Campo, nel cuore dell’Elba.



“Una connessione strategica per guardare ai mercati internazionali a partire da una stagione già caratterizzata dal segno più – spiega in una nota Visit Elba -. Se nel 2020 la pandemia ha ritardato l’avvio della stagione chiusa comunque con buoni risultati, nel 2021 l’Isola d’Elba si è attestata come una delle mete più desiderate, un dato che è confermato nel 2022 con un tasso di riempimento stimato a oggi del 75%, incorniciato da un giugno da record. E nel 2022 l’Isola non deluderà i suoi ospiti, grazie al ricco programma di attività che animeranno la vita dell’Isola”.