La Cina ha esteso la politica visa free per i viaggi brevi fino al 31 dicembre 2025. I turisti in arrivo da 12 Paesi, inclusa l’Italia, potranno così entrare nella Repubblica popolare cinese senza visto per soggiorni di massimo 15 giorni fino alla fine del prossimo anno.

La politica visa free è stata introdotta in fase sperimentale nel dicembre del 2023.

I Paesi ammessi visa free

Secondo quanto riporta Fvw, gli altri Paesi che possono godere dell’ingresso visa free, oltre alla Penisola, sono: Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Malesia, Olanda, Spagna, Svizzera e Ungheria.