Lombardia, il turismo torna ai livelli del 2019

17:37

La Lombardia, e più nello specifico la provincia di Sondrio, sono protagoniste di un turismo tornato ai livelli del 2019.

Il numero di presenze, stando alla relazione di fine anno di Confcommercio-Swg, è pari alle cifre del pre-pandemia: per Capodanno si prevedono 10,3 milioni di italiani in vacanza, con la Lombardia al terzo posto tra le preferenze dei nostri connazionali.



Ad attrarre i visitatori sono in primis le bellezze della Valtellina e della Valchiavenna, con Livigno prossima al tutto esaurito fino all'Epifania e gennaio e febbraio già soddisfacenti.



Come riporta sondriotoday.it, performano bene anche Bergamo, Cremona e Mantova che chiudono il 2022 con un San Silvestro segnato da un tasso di riempimento alberghiero tra l'80 e il 100%. G. G.