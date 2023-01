Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023, si parte il 20 gennaio

09:42

Tre giorni per celebrare l’inizio di un nuovo Risorgimento. Dal 20 al 22 gennaio prossimi comincia ufficialmente l’anno di Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023, dopo i difficilissimi mesi di lotta e uscita dalla pandemia.

“È indubbio che le nostre due città - dichiarano Giorgio Gori ed Emilio Del Bono (nella foto), rispettivamente sindaco di Bergamo e Brescia - abbiano pagato un prezzo molto più alto che il resto d’Italia. Proprio per questo abbiamo scelto lo slogan ‘crescere insieme’, con l’intento di replicare la collaborazione avviata dalla crisi del Covid anche sul piano culturale e sociale: il 2023 sarà un anno di emozioni, oltre che di bellezza”.



Dirette tv e spettacoli

Alla diretta televisiva su Rai3 di venerdì 20 gennaio, in programma dalle 17 alle 18,30 con interventi in contemporanea dal Teatro Donizetti e dal Teatro Grande delle autorità istituzionali (fra cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella), seguirà il 21 una festa popolare nelle piazze e nelle strade delle due città: a Bergamo sono attese 20mila persone per seguire lo spettacolo “I nuovi Mille”, a Brescia andranno in scena la Sfilata dei Quattro Cortei e un concerto di famosi artisti locali. Domenica 22 prevista poi l’apertura di tutti i luoghi della cultura, sia in centro che nei quartieri minori.

Alberto Caspani