Leolandia, al via la stagione 2023 con il Carnevale

17:29

Inizia in anticipo, con le celebrazioni del Carnevale, la stagione 2023 di Leolandia. Il parco tematico riaprirà al pubblico sabato 18 febbraio, con tante iniziative in maschera per celebrare la ricorrenza.

I festeggiamenti andranno avanti fino al 5 marzo, abbracciando anche il Carnevale Ambrosiano. Successivamente, la stagione continuerà con l’allestimento tradizionale, che quest’anno prevede diverse novità.



Diversi gli appuntamenti in programma durante il Carnevale di Leolandia: a partire dal nuovo spettacolo che a mezzogiorno coinvolgerà tutto il pubblico per eleggere la maschera più bella, seguito dalla Festa in Maschera!, baby dance carnevalesca in compagnia di pirati e cowboy.



Ogni giorno alle 17:15 grandi e piccini potranno prendere parte alla Parata, sfilando insieme ai loro beniamini.



Divertimento assicurato su tutte le giostre iconiche, come lo spericolato roller coaster per bambini Vroom! in compagnia di Masha e Orso, il Trenino Thomas e il Gufaliante di PJ Masks City. Presenti all’appello anche Bing e Flop, che incontreranno i loro piccoli fan sul Palco dei Pirati, e, direttamente dalla serie Miraculous, Ladybug e Chat Noir alle prese con un’avventura in scena tutti i giorni sul Palco Minitalia. Se il meteo giocherà qualche scherzetto, ci si potrà riparare nella LeoArena, dove saranno proiettati i cartoni animati preferiti dai bambini, intervallati dalle Fogliastrocche, divertente serie a puntate prodotta internamente da Leolandia, con protagonisti un gruppo di bambini e gli altri personaggi del parco.



Coloro che acquisteranno un biglietto e visiteranno Leolandia tra il 18 febbraio e il 31 marzo avranno diritto ad un secondo ingresso omaggio da utilizzare in un qualsiasi altro giorno dell’anno entro il 7 gennaio 2024, esclusi solamente Pasqua e il 31 ottobre.