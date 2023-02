Federalberghi Torino e Teatro Regio partner per l'incoming

13:31

Sconto del 10% sui biglietti degli spettacoli al Teatro Regio per i turisti che soggiornano nelle strutture ricettive associate a Federalberghi Torino. È l’iniziativa di una nuova partnership per l’incoming, si legge su Hotelmag, siglata tra le due realtà per offrire nuovi benefit ed esperienze ai turisti che visitano la città e per avviare una collaborazione reciproca che promuova cultura e attività.

L’accordo prevede, inoltre, la possibilità, per il Teatro Regio, di usufruire delle strutture ricettive e dei canali di comunicazione di Federalberghi Torino per promuovere le proprie attività o di sviluppare attività di co-marketing. Dal canto suo Federalberghi si rende disponibile a gestire l’accomodation e l’incoming per conto del Teatro e a valutare la definizione di proposte turistiche aggregate che comprendano, ad esempio, la vendita della camera abbinata all’ingresso all’evento, mentre il Regio potrà essere di supporto nella creazione di eventi come visite tematiche o in notturna, aperitivi, cene, convegni e riunioni.



“L’accordo – ha precisato Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino – rientra nella finalità di creare sinergia con le principali istituzioni culturali della città e della provincia per proporre un’offerta turistica integrata e sempre più ampia, per incentivare i turisti a visitare Torino e provincia e a scoprirne le tante attrazioni. Inoltre, permetterà di facilitare l’incoming e l’accomodation per conto del Regio in occasione degli spettacoli in cartellone e di prevedere pacchetti turistici ad hoc per incrementare ulteriormente i flussi verso le nostre destinazioni”.