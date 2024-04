La voglia di avventura:i nuovi viaggi in agenzia

Astrotourismo, ‘gig-tripping’, ‘coolcationing’. Il 2024 si presenta come un anno particolarmente interessante per mettere a punto in agenzia proposte di viaggio innovative. A confermarlo sono gli esperti di BWH Hotels Italia & Malta, che hanno individuato i 10 nuovi travel trend che segneranno i prossimi mesi. Tendenze già abbracciate da alcuni volti noti dello star system, come Tom Hanks e Gwineth Paltrow, e che rivelano un crescente desiderio per l’esplorazione e l’avventura da parte dei viaggiatori. Nuovi desideri, che possono aprire opportunità di business inedite per il turismo organizzato. Astro-turismo Una volta erano i navigatori a guardare le stelle, ora lo fanno i turisti. Emerge il desiderio di trovare una località remota senza inquinamento luminoso, dove poter ammirare, in una notte serena, si potrà ammirare uno spettacolo di stelle scintillanti o anche l’aurora boreale.

Turismo sportivo Si apre un anno ricco di sport, tra le Olimpiadi di Parigi, gli Europei di calcio in Germania e quelli di atletica che si terranno nella Capitale. Per gli appassionati di sport ci sarà l’imbarazzo della scelta e tante destinazioni da visitare.

Gig-tripping Dallo sport alla musica, cresce tra i fan di band e cantanti la voglia di seguire ovunque i loro idoli. Diverse le opportunità quest’anno per combinare gli eventi agli short break. Tra i big name Taylor Swift, Madonna, Bruce Springsteen, Green Day e Nicki Minaj.

Skip-gen travel Cresce la voglia tra i giovani di intraprendere un viaggio con i propri nonni. Un’occasione per creare un’esperienza emozionante e profonda da ricordare e portare per sempre nel cuore.

Coolcationing Dopo le temperature record della scorsa estate, la ‘vacanza al fresco’ inizia a diventare sempre più ambita. Se una volta in estate si andava alla ricerca del sole, ora molti turisti vogliono letteralmente scappare dal caldo. In destinazioni come Islanda, Finlandia, Scozia o nelle Alpi in Italia.

Fitness travel Sempre più viaggiatori cercano esperienze che integrino turismo e benessere. Si cercano così soluzioni che possano permettere di dedicarsi alla palestra o ad attività all’aperto quali il trekking o sedute di yoga nel bosco.

Viaggi privati di gruppo La fine della pandemia ha riacceso la voglia di socialità, un trend che non si è fermato e che coinvolge anche il turismo e la categoria luxury travel. Una soluzione ideale per gruppi di famiglie, gruppi di coppie senza figli e donne single.

AI come tour operator L’Intelligenza Artificiale inizia ad affermarsi come strumento utile in fase ispirazionale. Nel 2024 si attende il crescente utilizzo di tool – anche a supporto degli operatori del turismo organizzato - che, attraverso l’Ai, possano supportare i turisti in fase ispirazionale o assisterli durante il viaggio, attraverso, per esempio, sistemi di traduzione istantanea.

Slow e silent travel In un mondo frenetico, cresce il desiderio di relax e silenzio. Ai week end mordi e fuggi, si iniziano a preferire vacanze di almeno 7-10 giorni, in cui tutto può essere vissuto con più calma, magari in hotel immersi nella natura e nel silenzio.