Sicilia, la stagione parte con grandi numeri

Ottima partenza per la stagione turistica della Sicilia. Nel corso del weekend pasquale i siti culturali della Sicilia hanno attratto visitatori da tutto il mondo e gli aeroporti hanno fatto segnare dati significativi.

L’aeroporto di Palermo a marzo ha fatto registrare un aumento a doppia cifra del traffico passeggeri: +14,23% (560.261) rispetto a marzo 2023 (490.448). Incremento significativo anche per il numero dei voli (3.904), con l’aumento del 15,61% sullo stesso mese del 2023 (3.377). Sono stati 114.754 i viaggiatori dei voli internazionali, cioè il 20,5% del totale passeggeri di marzo.

Per quanto riguarda i siti culturali, al Teatro antico di Taormina e al Museo e all’area archeologica di Naxos i visitatori sono stati quasi 8.500; segue la Valle dei Templi con il Museo archeologico Pietro Griffo, che ha sfiorato i 6mila biglietti. Oltre 2.500 i turisti che hanno ammirato i mosaici della Villa romana del Casale di Piazza Armerina, nell’Ennese.

“L’impareggiabile ricchezza culturale e monumentale si conferma per la Sicilia uno dei principali elementi attrattivi dei flussi turistici, al pari del patrimonio naturale – dice il presidente della Regione, Renato Schifani -. Per questo ci stiamo impegnando per la valorizzazione e la promozione di siti come nel caso del Telamone della Valle dei Templi e per una rafforzata tutela come nel caso della Villa romana del Casale di Piazza Armerina”.