Veneto, ville e dimore storiche uniscono le forze e si presentano al mercato tedesco

15:08

Trentuno location di pregio che spaziano dal delta del Po alle Dolomiti, fino alle colline del Prosecco. È il progetto VilleCastelliDimore-Timeless Moments in The Land of Venice, che sceglie il palcoscenico dell’Itb di Berlino per presentarsi al mercato internazionale.

Nato dall’incontro dei proprietari delle dimore storiche del Veneto, il progetto intende offrire ospitalità ed esperienze autentiche a italiani e stranieri, con particolare attenzione al mercato europeo di lingua tedesca e agli Usa.



“VilleCastelliDimore - dichiara l’assessore al Turismo del Veneto, Federico Caner - riunisce insieme eccellenze che sono autentici gioielli per offrire l’occasione di scoprire la grande ricchezza del territorio, the land of Venice, compreso tra mare e laguna, colline e montagne, laghi e città d’arte”.



Amina D'Addario