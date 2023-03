Montagna Veneto: cresce l'attenzione del pubblico anche nel 2023

16:28

Inizio d’anno molto promettente per la montagna del Veneto. Nei primi rilevamenti emerge infatti come i dati di arrivi e presenze così come quelli relativi al tasso di occupazione nelle strutture ricettive siano ormai arrivati al livello del 2019.

“Sono numeri che reggono il confronto con quelli raggiunti in pre-pandemia – commenta il presidente della Regione Luca Zaia - e ci indicano che stiamo andando nella direzione giusta, con lo sguardo puntato ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina, appuntamento che segnerà il rinascimento di tutte le destinazioni montane”.



Anche le proiezioni effettuate dall’Osservatorio del Turismo Regionale Federato attraverso lo strumento di Hospitality Data Intelligence, danno indicazioni positive e forniscono anche un quadro del sentiment generale: “Grazie alla collaborazione tra l’Osservatorio del Turismo Regionale e The Data Appeal Company, abbiamo a disposizione la reputazione online di attrattori, imprese e destinazioni – sottolinea l’assessore al Turismo, Federico Caner -. Questi indicatori ci permettono di comprendere la performance turistica della montagna veneta anche da un punto di vista qualitativo”.