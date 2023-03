La Spezia pensa a un comprensorio per unire mare ed entroterra

17:02

Il percorso inizierà ad aprile, con un evento al Terminal Crociere de La Spezia e porterà alla creazione di un comprensorio che unisca tutto il territorio, dal mare fino all'entroterra.

L'iniziativa, come spiega ansa.it, si chiama 'Ripensare il turismo pr costruire il futuro di domani' e prende il via dai numeri, che vedono 700mila presenze sul territorio comunale, 800mila crocieristi e 3,5 milioni di turisti nelle Cinque Terre.



Ora, come ha sottolineato il sindaco Pierluigi Peracchini, si tratta di fare "il salto di qualità" e fare rete tra enti, associazioni e operatori. L'obiettivo è creare la 'Destinazione Spezia' grazie al dialogo con il territorio, lavorando sulla qualità del sistema turistico, anche nell'ottica di ampliare la stagionalità e incrementare il periodo medio di permanenza.