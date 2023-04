Leolandia celebra la Festa della mamma con la star di Youtube Lucilla

21:00

La ‘fatina del sole’ atterra a Leolandia per la Festa della mamma. Sabato 13 maggio il parco celebrerà la ricorrenza accogliendo Lucilla, la cantante più seguita dai piccoli su Youtube.

Due appuntamenti permetteranno ai fan di incontrarla e cantare con lei. Si partirà alle 15 sul palco Minitalia, con una breve esibizione aperta a tutto il pubblico, seguita da un momento dedicato alle foto ricordo. Alle 17:30 Lucilla salirà poi sul palco della LeoArena per uno show all’insegna della musica e del divertimento, durante il quale presenterà al pubblico una canzone inedita. Allo spettacolo seguirà poi un meet&greet.



“Oggi i bambini, rispetto al passato, sono abituati ad interagire con i personaggi dei cartoni animati grazie ai mondi virtuali creati dagli strumenti digitali. Quello che cerchiamo di fare a Leolandia è traslare questo modello di intrattenimento nel mondo reale, costruendo eventi e contesti nei quali i piccoli possono giocare e interagire con i loro beniamini finalmente dal vivo - spiega David Tommaso, direttore marketing e vendite di Leolandia -. Per questo, siamo sempre sintonizzati sui fenomeni per bambini che fanno tendenza, oltre che sulle ultime novità nel panorama dei cartoni animati e dei contenuti web più virali”.