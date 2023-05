Olimpiadi 2026, la Lombardia studia un piano di destination branding

17:00

La Lombardia studia un piano per sfruttare le Olimpiadi 2026 come volano turistico.“Il nostro obiettivo, anche in preparazione del grande evento olimpico e paralimpico Milano-Cortina 2026, è di sfruttare appieno il ‘destination branding’ - ha spiegato l'assessore a Turismo, Marketing territoriale e Moda della Regione Lombardia Barbara Mazzali -. Vogliamo esaltare l’appeal emozionale delle principali località turistiche regionali, il loro valore unico per riuscire ad attrarre turisti e consumatori”.

“Siamo sempre più orientati ad usare la marca come metodo di scelta - ha continuato Mazzali -. Si tratta di un’applicazione nuova del concetto di brand su cui abbiamo iniziato a lavorare e che presto ci porterà alla redazione di un piano di marketing per valorizzare la forza attrattiva dei nostri brand commerciali”. P. T.