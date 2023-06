Cicloturismo: Federalberghi Umbria sigla l'accordo con Cambiobike

13:00

Federalberghi Umbria rafforza il suo impegno per la promozione del cicloturismo siglando una partnership con Cambiobike, azienda specializzata nella vendita online e nel noleggio di biciclette elettriche sia per il b2c che per il b2b tramite il servizio Cambiobike Pro.

“Grazie all’accordo - spiega Rolando Fioriti, direttore di Federalberghi Umbria e presidente di Umbria & Bike, consorzio regionale dedicato al cicloturismo - quasi 500 strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere del nostro territorio avranno la possibilità di offrire un servizio sempre più apprezzato dalla clientela, senza quindi farsi trovare impreparate all'arrivo della stagione estiva”.



Le cifre del fenomeno

Nel 2022 sono stati circa 33 milioni i turisti che hanno deciso di visitare l’Italia in sella ad una bicicletta e si stima che i cicloturisti 'puri' (ovvero coloro che vivono la vacanza esclusivamente sulle due ruote) siano stati oltre nove milioni, il doppio rispetto ai 4,5 milioni del 2019.



“Sappiamo quanto il cicloturismo sia in crescita e che regioni come Umbria, Trentino e Toscana (solo per fare degli esempi) debbano farsi trovare preparate per offrire ai turisti che quest’estate ne faranno richiesta tutte le bici necessarie per rispondere alla domanda - spiega Nicola Giunchi, a.d. di Cambiobike -. Per questo abbiamo dato vita a Cambiobike Pro, un nuovo servizio di noleggio e-bike per aziende, pensato per le esigenze di bike hotel, bike rental e adatto a ogni forma di mobilità sostenibile in Italia”.