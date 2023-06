Enit, obiettivo Indonesia. Alla ricerca di nuovi mercati nel Sud-Est asiatico

10:55

Gioca la carta dell’Indonesia l’incoming italiano. C’è anche il Sud-Est asiatico nel mirino del nostro turismo e l’Enit fa tappa alla fiera Bbtf di Bali, unico Paese europeo ad essere rappresentato.

“La Penisola punta a battere le competitor europee anche diversificando e aprendo a nuove frontiere – ha sottolineato l’a.d. di Enit Ivana Jelinic -. Uno degli obiettivi dell’Agenzia del turismo italiana è attrarre sempre di più viaggiatori da aree in crescita. Enit va a stimolare la domanda direttamente nei Paesi di provenienza e orienta l’offerta promuovendo le relazioni tra tour operator di tutto il mondo come acquirenti e collegandoli con i fornitori del turismo come venditori”.



Enit punta a sviluppare un’offerta turistica attrattiva che va riposizionata sul mercato internazionale per accrescere nuovamente e sempre di più flussi e spesa sui quali ha inciso la pandemia contraendo il mercato. Prossima tappa sarà l’Iltm Asia Pacific, fiera dedicata al settore del turismo del lusso a Singapore.