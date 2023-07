Turismo montano: dal Ministero 30 milioni di euro per le regioni appenniniche

10:12

Ammonta a 30 milioni di euro lo stanziamento del Ministero del Turismo destinato al sostegno delle regioni appenniniche per l’incremento della competitività e della sostenibilità del settore turistico.

“Il turismo montano - sottolinea il ministro del Turismo Daniela Santanchè (nella foto), che ha appena firmato il decreto per lo stanziamento - rappresenta un asset strategico importante per l’intero comparto, per questo il ministero è intervenuto tempestivamente l’anno scorso, quando la scarsità di neve sull’Appennino è diventata un’emergenza per le attività ricettive e gli impianti di risalita”.



Un piano strategico per la montagna

“Abbiamo poi voluto ulteriormente valorizzarlo con il Fondo Montagna da 200 milioni inserito in legge di bilancio - continua il ministro -, e adesso, con i 30 milioni stanziati con questo decreto, arriva un altro aiuto sostanziale rivolto agli operatori montani”.



L’idea è quella di dotare l’Italia, per la prima volta, di un piano strategico dedicato alla montagna e il decreto arriva con molti mesi di anticipo sulla stagione invernale, proprio per permettere a chi opera nel settore “di programmare e organizzare con anticipo la stagione. Ciò riconferma la vicinanza del Ministero e del Governo, che mettono a disposizione le risorse necessarie a supportare una componente così importante dell’economia nazionale”.



I progetti finanziabili

I progetti presentati sono finanziati per un massimo di 3 milioni di euro e devono riguardare la realizzazione di uno o più interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione di sistemi di innevamento delle piste, impianti di risalita a fune, stabilimenti termali, strutture turistico-ricettive, strutture connesse alle attività di ristorazione e strutture in uso alle scuole di sci. Entro trenta giorni da oggi, sul portale del Ministero del Turismo verrà pubblicato l’avviso sulle modalità e le scadenze per la presentazione dei progetti.