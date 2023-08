La Sicilia brucia, chiuso per ore l'aeroporto di Trapani

10:35

È stato fortunatamente domato l’incendio divampato in un vallone che costeggia le piste dello scalo di Trapani. L’aeroporto è stato chiuso per ore ed è tornato operativo solo ieri sera; alcuni voli sono stati dirottati su Palermo e i passeggeri in partenza sono stati trasferiti in bus.

Un altro incendio ha costretto i soccorritori a sgomberare la Tonnara di Scopello e, come spiega ilsole24ore.com, circa 200 turisti sono stati portati in salvo via mare. Fiamme anche nei pressi di Alcamo, con la conseguente chiusura della statale 119 di Gibellina.



Intanto un rogo è ora sotto controllo nel centro abitato di Belmonte Mezzagno, in provincia di Palermo, dove anche i residenti stanno provvedendo a spegnere le fiamme. A Piraino, in provincia di Messina, si è verificato un rogo nei pressi delle abitazioni. Squadre della forestale, della protezione civile e dei vigili del fuoco in azione anche in Contrada Cozzo Serro a Bisaquino, sempre in provincia di Palermo, per lo spegnimento di un incendio.