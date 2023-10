Destination Italia sbarca a New York, nuova sede per la società

09:54

Destination Italia ha inaugurato una nuova sede a New York, con l’obiettivo di accelerare la crescita del business nel mercato nordamericano.

“Le prenotazioni dei turisti internazionali si costruiscono giorno dopo giorno con una continua attività di sviluppo da parte della direzione sales, che si relaziona costantemente con organizzazioni ed imprese interessante al turismo in Italia. La scelta dei turisti di viaggiare nel nostro Paese, e soprattutto di Destination Italia rispetto alle offerte dei concorrenti, è il risultato di relazioni professionali costruite e sviluppate nel tempo- dice Dina Ravera (nella foto), presidente del consiglio di amministrazione -. La missione negli Stati Uniti è stata particolarmente importante perché ci ha consentito di presentare la nostra realtà attraverso un programma denso di incontri estremamente promettenti, ed è culminata con l’inaugurazione ufficiale della sede di New York, che vuole essere il punto di riferimento negli Usa per il turismo in Italia”.



La società estende quindi l’area commerciale diretta negli States, a cui spetterà tra l’altro la scelta ed il coordinamento di una rete di Ambassador, professionisti con il compito di promuovere i servizi e posizionare i marchi sul mercato, generando in tal modo nuove opportunità commerciali e accelerando lo sviluppo del business.



L’inaugurazione degli uffici di New York ha rappresentato una occasione eccezionale per valorizzare le relazioni di business in essere con diversi soggetti interessati al turismo in Italia, e lanciare sul mercato il progetto Incoming di Destination Italia, basato sulla presenza nei territori e sull’innovazione tecnologica. Destination Italia valorizzerà inoltre le attività già avviate nel 2022 da Portale Sardegna, che è stato incorporato nella società per rispondere alla domanda di turismo incoming high-end e lusso nel mondo.



I risultati economici conseguiti sul mercato nordamericano nel primo semestre 2023 costituiscono il 28% del totale delle prenotazioni turistiche del Gruppo (in crescita del +49% rispetto all’esercizio precedente).